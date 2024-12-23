ВС РФ начали зачищать Сторожевое и продвигаются к Нескучному

Российские войска продолжают оказывать давление на ВСУ в направлении Великой Новоселки. Так, в ходе продвижения началась зачистка Сторожевого и продвижение к Нескучному, после взятия которого освобождение Великой Новоселки будет делом времени.
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