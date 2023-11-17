Гол Роналду и победа Португалии, Джокович и Синнер в 1/2 итогового, план спортивных обменов России и КНДР и другие новости

1.Сборная Испании в гостях победила Кипр (3:1) в отборе Евро-2024. Также в четверг Португалия на выезде одолела Лихтенштейн (2:0), Криштиану Роналду забил 128-й гол за сборную (46-й в 2023 году) и с 10 мячами стал лидером гонки бомбардиров квалификации.