Спасатели вынесли мужчину из горящего дома в Бавлах

Пожар в частном доме в Бавлах Фото: © ГУ МЧС России по РТ Пожар произошел в Бавлах, в одноэтажном бревенчатом частном доме на улице Чапаева.
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