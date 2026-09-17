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В США осудили на 20 лет связанного с терактом в «Крокусе» боевика

В США осудили на 20 лет связанного с терактом в «Крокусе» боевика

Американский суд приговорил к 20 годам заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, который инструктировал террористов, напавших на концертный зал «Крокус сити холл» в 2024 году.

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