Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Наверно Путину нужны новые профессионалы,потомки вот этих,прежних?На Курскую област...
  • Тамара
    Понятно, что на тварили на Курской земле ВСУшники, это беда. Как это могло произойти??? Где наша разведка??? На Герас...В ВСУ замешательс...
  • Сергей Маруга
    Вечная память Героям России!!Последний бой рус...

Армия России уничтожает живую силу ВСУ на Ореховском фронте (ВИДЕО)

Армия России уничтожает живую силу ВСУ на Ореховском фронте (ВИДЕО)

Расчеты РСЗО «Град» уничтожают живую силу ВСУ на ореховском направлении. В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военнослужащих, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх