Армия России уничтожает живую силу ВСУ на Ореховском фронте (ВИДЕО)

Расчеты РСЗО «Град» уничтожают живую силу ВСУ на ореховском направлении. В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военнослужащих, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции.
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