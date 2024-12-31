Акция ´Наши дети´.

В рамках новогодней благотворительной акции ´Наши дети´ заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сидорук поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа в г.
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