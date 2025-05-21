Избранный президент Румынии раскрыл главный страх Макрона

Избранный президент Румынии Никушор Дан аявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон боялся, что в случае победы бывшего кандидата в президенты Джеордже Симиона на румынских выборах страна может препятствовать оказанию поддержки Украине и Молдавии, а также, возможно, осложнить усилия Европы по перевооружению.