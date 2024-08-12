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Замгубернатора Белгородчины вынесли приговор за взятку: 5 лет колонии и штраф в 36 млн рублей. Позор смоет на СВО

Замгубернатора Белгородчины вынесли приговор за взятку: 5 лет колонии и штраф в 36 млн рублей. Позор смоет на СВО

Замгубернатора Белгородчины Полежаеву вынесли приговор за взятку. Его отправили на 5 лет в колонию и обязали выплатить штраф в 36 млн рублей.

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