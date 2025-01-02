Некоторым молодым украинцам для выезда из страны понадобится еще один документ

Бывшим контрактникам 18-25 лет понадобится для выезда с Украины справка из части Некоторым молодым украинцам теперь для выезда из страны понадобится еще одна справка — нововведение коснется мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, то есть не подпадающих под мобилизацию, которые проходили военную службу по контракту.
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