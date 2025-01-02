FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Плевать самоходный , старый перДаун хотел на всех этих Кенифов вместе взятых  Какое значение имеет мнение какого-то а...В США обвинили Ба...
  • Лидия Санникова
    Так и умрет в колготках на сцене...Валерий Леонтьев ...
  • Александр Т
    Ну да обстреляли в Грозном и потом подбитый самолёт пролетел больше 600 км и только потом упал. Причём 302 км над Кас...В Казахстане резк...

Некоторым молодым украинцам для выезда из страны понадобится еще один документ

Некоторым молодым украинцам для выезда из страны понадобится еще один документ

Бывшим контрактникам 18-25 лет понадобится для выезда с Украины справка из части Некоторым молодым украинцам теперь для выезда из страны понадобится еще одна справка — нововведение коснется мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, то есть не подпадающих под мобилизацию, которые проходили военную службу по контракту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх