Мошенники научились выманивать банковские карты и превращать честных людей в обнальщиков

Выявлена новая наглая схема мошенников: "Проверка карты".Эксперты выявили новую схему мошенников: они звонят жертве от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для её "проверки".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии