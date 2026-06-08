Возвращение корейской «малышки»: в России снова начали продавать компактный кроссовер Hyundai Casper

Российский авторынок продолжает удивлять своим разнообразием и непредсказуемостью. Пока одни автогиганты уходят, а другие пытаются занять их место, на горизонте появляются модели, которые, казалось бы, навсегда остались в прошлом или так и не добрались … .
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