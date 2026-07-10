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«Анадолу Эфес» подписал с Бруну Фернанду 2-летнее соглашение

«Анадолу Эфес» объявил о заключении контракта с центровым Бруну Фернанду (27 лет, 208 см). Соглашение с бывшим игроком «Партизана» рассчитано на 2 года.

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