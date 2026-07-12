В приграничье начинается блицкриг: ВС РФ наносят удар в сердце Украины Юлия ЧелкановаРоссийские войска расширяют плацдарм на подступах к поселку Белый Колодезь, прорвав оборону противника на глубину до 10 километров.
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