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В приграничье начинается блицкриг: ВС РФ наносят удар в сердце Украины

В приграничье начинается блицкриг: ВС РФ наносят удар в сердце Украины

В приграничье начинается блицкриг: ВС РФ наносят удар в сердце Украины Юлия ЧелкановаРоссийские войска расширяют плацдарм на подступах к поселку Белый Колодезь, прорвав оборону противника на глубину до 10 километров.

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