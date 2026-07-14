Посягнули на святое.😡😡😡 В то время как одни жители прилагают усилия для благоустройства нашего города, другие, к сожалению, продолжают враждебно разрушать все вокруг.
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Посягнули на святое.😡😡😡 В то время как одни жители прилагают усилия для благоустройства нашего города, другие, к сожалению, продолжают враждебно разрушать все вокруг.
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