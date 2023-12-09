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Полиция проверила мигрантов в Солнечногорском округе Подмосковья

Полиция проверила мигрантов в Солнечногорском округе Подмосковья

Выявлены нарушения миграционного законодательства.В рамках операции «Нелегал-2023» полиция проверила мигрантов в поселке Майдарово Солнечногорского округа Подмосковья, выявлены нарушения миграционного законодательства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

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