Полиция проверила мигрантов в Солнечногорском округе Подмосковья

Выявлены нарушения миграционного законодательства.В рамках операции «Нелегал-2023» полиция проверила мигрантов в поселке Майдарово Солнечногорского округа Подмосковья, выявлены нарушения миграционного законодательства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии