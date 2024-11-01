Я решила заготавливать еду на целую неделю, и результат получился неожиданным

Мы тут с мужем решили накопить на ремонт в квартире — давно пора сделать. Прошло пару месяцев, а денег в заветной кубышке так и не прибавилось, хотя зарплаты у нас вроде нормальные, и на всякую ерунду заработанное не тратим.