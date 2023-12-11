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Украинский генерал: Нам грозит потеря Часова Яра 

Украинский генерал: Нам грозит потеря Часова Яра 

На Артемовском направлении Украина в ближайшее время потеряет еще один населенный пункт. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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