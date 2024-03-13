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В Финляндии признали, что санкции не поставят Россию на колени

В Финляндии признали, что санкции не поставят Россию на колени

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Введенные странами Запада против России санкции показали свою неэффективность, заявил в беседе с газетой Helsingin Sanomat президент одной из крупнейших банковских групп Финляндии - OP - Тимо Ритакаллио.

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