Страна и люди
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Страна и люди

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Духи пахнут изменой Родине: Россияне финансируют ВСУ, не подозревая об этом

Духи пахнут изменой Родине: Россияне финансируют ВСУ, не подозревая об этом

Прорехи в законодательстве позволяют западным коммерсантам помогать киевскому режиму за счёт российских потребителей Поклонники парфюмерии брендов Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Lacoste, Kate Spade и Boucheron, которые приобретают духи в одной из самых известных парфюмерно-косметических сетей России, оказывается, донатят ВСУ, даже не подозревая об этом.

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