ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Пытается взять русских на понт?»: в России отреагировали на угрозы Трампа

«Пытается взять русских на понт?»: в России отреагировали на угрозы Трампа

УРА.РУ Николай Соболев заявил, что письмо Дональда Трампа для России может вызвать эскалацию украинского конфликта Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России.

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Комментарии
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М
Марк
Вообще-то США надо было назвать СШК (Соединённые штаты Колумбии).
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4 час.
Eduard
Что говорит Трамп это для публики на деле думает и делает другое!
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3 час.
Сергей Кочегаров
Тот же Байден, только с трапа пока не падал... Но это пока.
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1 час.

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