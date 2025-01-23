«Пытается взять русских на понт?»: в России отреагировали на угрозы Трампа

УРА.РУ Николай Соболев заявил, что письмо Дональда Трампа для России может вызвать эскалацию украинского конфликта Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России.
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