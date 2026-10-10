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Пронедра

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Морская ветроэнергетика ЕС сохраняет высокий спрос на редкоземельные металлы

Морская ветроэнергетика ЕС сохраняет высокий спрос на редкоземельные металлы

Развитие морской ветроэнергетики может сохранить высокую потребность Евросоюза в редкоземельных металлах даже при замедлении строительства солнечных станций и наземных ветряков.

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