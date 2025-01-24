За минувшую ночь наша ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский БПЛА:37 — над Брянской областью,20 — над Рязанской областью,17 — над Курской областью,17 — над Саратовской областью,7 — над Ростовской областью,6 — над Московской областью,6 — над Белгородской областью,3 — над Воронежской обл.