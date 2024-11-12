Япония смягчила санкции против России

Япония ослабила запрет на ввоз автомобилей с гибридной установкой в Россию, пишет РБК. «Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D: 2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3», — говорится в материале.