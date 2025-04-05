Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария договорились о создании "Зеленого энергетического коридора"

Баку, 4 апреля /Синьхуа/ -- Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании по созданию "Зеленого энергетического коридора" для расширения региональной передачи и торговли электроэнергией, сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.