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Китай

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Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария договорились о создании "Зеленого энергетического коридора"

Баку, 4 апреля /Синьхуа/ -- Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании по созданию "Зеленого энергетического коридора" для расширения региональной передачи и торговли электроэнергией, сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

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