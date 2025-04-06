Шахназаров поддержал идею создания Евразийской киноакадемии и кинопремии

Генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров поддержал инициативу учреждения Открытой евразийской кинопремии и создания Евразийской академии кинематографических искусств, сообщает ТАСС.
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