smi.today

3 971 подписчик

Федеральный суд США отменил запрет штата Нью-Йорк на оружие в церкви

Федеральный суд США отменил ту часть нового регионального закона об оружии в американском штате Нью-Йорк, которая запрещает огнестрельное оружие в церквях и других местах религиозного культа, говорится в соответствующем судебном постановлении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх