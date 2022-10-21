Федеральный суд США отменил запрет штата Нью-Йорк на оружие в церкви

Федеральный суд США отменил ту часть нового регионального закона об оружии в американском штате Нью-Йорк, которая запрещает огнестрельное оружие в церквях и других местах религиозного культа, говорится в соответствующем судебном постановлении.
Федеральный суд США отменил ту часть нового регионального закона об оружии в американском штате Нью-Йорк, которая запрещает огнестрельное оружие в церквях и других местах религиозного культа, говорится в соответствующем судебном постановлении.
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