Йемен: В вечерние часы возле штаб-квартиры коалиции Южного сопротивления в Адене были слышны взрывы. Причина не была сразу ясна; однако недавние аналогичные инциденты стали результатом авиаударов хуситов.
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