Игроки и тренеры «Таврии» сдали кровь: «Это долг каждого гражданина, которому здоровье это позволяет! Хотим, чтобы все совершеннолетние жители Крыма стали донорами»

«Сдавать кровь – это долг каждого гражданина, которому здоровье позволяет это делать! Мы хотим, чтобы наши болельщики и все совершеннолетние жители Крыма, кто не имеет медицинских противопоказаний, так же, как и мы, стали донорами», – сказал директор клуба Александр Гайдаш.