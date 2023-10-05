8 очень простых вопросов из школьных знаний, на которые практически никто не может ответить

Спецтест к Дню учителя! Даже те, кто был в СССР отличником, попросят помощь знатоков и дополнительную минуту! фото: «На задней парте»Наш тест — подарок по случаю Дня учителя 5 октября! Сперва мы хотели подарить кое-что повесомее, но вспомнили, что голову дома забыли, поэтому школьные педагоги получат дар действительно важный и ценный — сознание собственной правоты.