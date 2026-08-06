Brent подорожал на 5%, достигая 83,5 доллара за баррель

Цены на нефть демонстрируют значительный рост: Brent увеличился на 5% до 83,5 доллара. К 22.36 мск октябрьские фьючерсы Brent поднялись до 83,46 доллара, а сентябрьские на WTI — до 78,26 доллара, согласно данным торгов.