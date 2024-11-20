Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • В С
    Нормальный парень Юра.Ведь это ужас. Юр...
  • Сергей Храмов
    Вот типичный еврейский ответ на слово Суммы... РВСНВедь это ужас. Юр...
  • Сергей Храмов
    Евреи великие специалисты в медицине и русскоя языке,  когда не могут ответить без лжи в споре. РВСН.Ведь это ужас. Юр...

Ведь это ужас. Юрко переплюнул вчера сам себя.

Ведь это ужас. Юрко переплюнул вчера сам себя.

Vik Вчера 16:11  8  341 Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку. Представила себе, как неуклюжий подросток с дальнего хутора, который говорит «еслив» и «ложить», попадает в городскую школу.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Евреи великие специалисты в медицине и русскоя языке,  когда не могут ответить без лжи в споре. РВСН.
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3 час.
СХ
Сергей Храмов
Вот типичный еврейский ответ на слово Суммы... РВСН
Ответить
3 час.
В С
Нормальный парень Юра.
Ответить
1 час.

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