Vik Вчера 16:11 8 341 Вчера мне впервые на секунду стало жалко Юрия Подоляку. Представила себе, как неуклюжий подросток с дальнего хутора, который говорит «еслив» и «ложить», попадает в городскую школу.
Ведь это ужас. Юрко переплюнул вчера сам себя.
Комментарии
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Сергей Храмов
Евреи великие специалисты в медицине и русскоя языке, когда не могут ответить без лжи в споре. РВСН.
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3 час.
СХ
Сергей Храмов
Вот типичный еврейский ответ на слово Суммы... РВСН
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3 час.
В С
Нормальный парень Юра.
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1 час.
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