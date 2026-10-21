Первый в Швейцарии памятник великому русскому поэту Александру Пушкину открыли в здании постоянного представительства России при ООН в Женеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КНДР не откажется...
- Россиянам объясни...
- НН Госдума одобрила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым