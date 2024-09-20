Александр Ляшенко

Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, и постивший его в сетях Максим Тришин, предупредили жителей России, что после массового взрыва пейджеров в Ливане, рвануть могут и смартфоны. По его словам, преступники могут встроить взрывчатку в аккумуляторы гаджетов, а затем выставить их на продажу по сниженной цене.Такие «троянские кони» являются весьма распространенным методом терроризма, поэтому могут появиться в любой стране. По словам эксперта, обезопасить себя можно только если не наживать настолько опасных врагов.Вопрос полковнику Филатову и Максиму Тришину: а как обезопаситься, ЦИПСО по Филатову,Максиму Тришину, "нажитый" враг или приобретённый? Фитлатов и Максим Тришин, вы предупредили россиян или угрожаете россянам?