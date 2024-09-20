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Подполковник ФСБ предупредил жителей России о возможном взрыве телефонов

Подполковник ФСБ предупредил жителей России о возможном взрыве телефонов

Потенциально опасные гаджеты могут продаваться по сниженной цене.Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов предупредил жителей России, что после массового взрыва пейджеров в Ливане, рвануть могут и смартфоны.

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Александр Ляшенко
Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, и постивший его в сетях  Максим Тришин, предупредили жителей России, что после массового взрыва пейджеров в Ливане, рвануть могут и смартфоны. По его словам, преступники могут встроить взрывчатку в аккумуляторы гаджетов, а затем выставить их на продажу по сниженной цене.Такие «троянские кони» являются весьма распространенным методом терроризма, поэтому могут появиться в любой стране. По словам эксперта, обезопасить себя можно только если не наживать настолько опасных врагов.Вопрос полковнику Филатову и Максиму Тришину: а как обезопаситься, ЦИПСО  по Филатову,Максиму Тришину,  &quot;нажитый&quot; враг или приобретённый? Фитлатов и Максим Тришин, вы предупредили россиян или угрожаете россянам?
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