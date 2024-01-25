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Гражданская война 2.0: Техас восстал против мигрантов, 30 штатов поддержали

Гражданская война 2.0: Техас восстал против мигрантов, 30 штатов поддержали

В Штатах резко усилились центробежные силы – Техас объявил "режим вторжения".Жители Штатов прильнули к экранам телевизоров и погрузились в соцсети: все с интересом наблюдают за зарождающейся Второй Гражданской войной.

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