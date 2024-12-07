Удар «Солнцепека» по пункту дислокации ВСУ сняли на видео

В зоне проведения спецоперации российская армия нанесла удар по месту дислокации бойцов ВСУ. Как сообщает Министерство обороны, по позициям противника ударили из тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек».
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