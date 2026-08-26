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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Идеальная бывшая жена и красавица-дочь: Почему в 40 лет без жены и не хочет заводить знакомства с девушками красавец Алексей Гоман

Шоу-бизнес: Идеальная бывшая жена и красавица-дочь: Почему в 40 лет без жены и не хочет заводить знакомства с девушками красавец Алексей Гоман

Алексей Гоман. Его песня «Русский парень» в начале 2000-х звучала буквально из каждого окна. Светловолосый парень с открытой улыбкой и пронзительным вокалом за считанные дни покорил сердца миллионной аудитории телепроекта «Народный артист».

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