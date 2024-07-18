Врач Калмыкова: пол в доме с детьми можно мыть с дезинфицирующим средством

Полы в доме, где есть маленькие дети, можно мыть с использованием дезинфицирующей жидкости. Об этом рассказала врач-невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины Галина Калмыкова, передает Pravda.
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