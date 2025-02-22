Глава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин AlexCoderГлава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин AlexCoder В детском возрасте она пережила потрясение Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок вспомнила, как в детском возрасте подверглась сексуальному домогательству со стороны неизвестного пожилого мужчины.