Глава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин AlexCoderГлава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин AlexCoder В детском возрасте она пережила потрясение Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок вспомнила, как в детском возрасте подверглась сексуальному домогательству со стороны неизвестного пожилого мужчины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии