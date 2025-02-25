Дружественный, нейтральный, мёртвый: простой выбор для стран, граничащих с Россией

Юрий Ильинов

Трамп анонсировал заключение крупных экономических соглашений с Россией Дональд Трамп после сегодняшних переговоров с Макроном и участия в формате видеоконференции во встрече G7 помимо прочего сообщил о ходе двусторонних переговоров с Россией. Президент США заметил, что Вашингтон и Москва обсуждают не только украинский конфликт, но и экономические вопросы. В своей социальной сети The Truth Social глава Белого дома написал, что речь идет о крупных экономических соглашениях, которые стороны планирует заключить. Я веду серьёзные переговоры с президентом России Владимиром Путиным не только о прекращении войны, но и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией. Переговоры идут очень успешно! – написал Дональд Трамп. Отметим, что в переговорную группу наряду с дипломатами со стороны России включен и опытный экономист, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Западные СМИ считают, что включение Дмитриева в процесс переговоров означает, что и Москва, и Вашингтон рассматривают неизбежность восстановления как политических, так и экономических связей. Кроме того, Дональд Трамп вновь анонсировал скорое подписание соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых. Глава Белого дома подтвердил намерение вернуть средства, растраченные предыдущей администрацией на поддержку Киева. Соглашение, представляющее собой «экономическое партнёрство», позволит американскому народу вернуть десятки миллиардов долларов и военную технику, отправленную Украине, а также поможет восстановить украинскую экономику – сообщил Трамп.