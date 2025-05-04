Зеленский отказался гарантировать безопасность иностранных лидеров на параде Победы в Москве, сообщает Reuters.
Reuters, Великобритания. "Десятое мая не наступит". Москва сурово ответила на провокацию Киева
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Ну до Москвы Зеля вряд ли дотянется, а другие территории он и так регулярно бомбит, ничего нового
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9 час.
зуфар юсупов
Читаю комменты и смех разбирает. Врезать, ударить и прочее. Да уже давно было нужно сделать так, чтобы у этого небритого чебурашки мороз по коже продирал от одной мысли глянуть в сторону России. А сейчас такое впечатление как от пинг понга.
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9 час.
Игорь Михайлович
а причем тут 9 мая? там вообще-то 7 августа 2024 года не должно было наступить. а то и более ранние даты.. уже давно не обращаю внимания на "грозные" писки медведева, захаровой и т.п. про "красные линии" )))
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8 час.
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