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Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Да уж.Украина как гиган...
  • Evgenija Palette
    Главное - спросите ЗА ЧТО?... Всё, что он изображал, будто написано за сто лет до него, и другими...  Примитивно пода...Расценки звёзд за...
  • Игорь Михайлович
    а причем тут 9 мая? там вообще-то 7 августа 2024 года не должно было наступить. а то и более ранние даты.. уже давно ...Reuters, Великобр...

Reuters, Великобритания. "Десятое мая не наступит". Москва сурово ответила на провокацию Киева

Reuters, Великобритания. "Десятое мая не наступит". Москва сурово ответила на провокацию Киева

Зеленский отказался гарантировать безопасность иностранных лидеров на параде Победы в Москве, сообщает Reuters.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Ну до Москвы Зеля вряд ли дотянется, а другие территории он и так регулярно бомбит, ничего нового
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9 час.
зуфар юсупов
Читаю комменты и смех разбирает. Врезать, ударить и прочее. Да уже давно было нужно сделать так, чтобы у этого небритого чебурашки мороз по коже продирал от одной мысли глянуть в сторону России. А сейчас такое впечатление как от пинг понга.
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9 час.
Игорь Михайлович
а причем тут 9 мая? там вообще-то 7 августа 2024 года не должно было наступить. а то и более ранние даты.. уже давно не обращаю внимания на &quot;грозные&quot; писки медведева, захаровой и т.п. про &quot;красные линии&quot; )))
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8 час.
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