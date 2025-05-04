Reuters, Великобритания. "Десятое мая не наступит". Москва сурово ответила на провокацию Киева

ВН Валерий Николаевич Ну до Москвы Зеля вряд ли дотянется, а другие территории он и так регулярно бомбит, ничего нового

зуфар юсупов Читаю комменты и смех разбирает. Врезать, ударить и прочее. Да уже давно было нужно сделать так, чтобы у этого небритого чебурашки мороз по коже продирал от одной мысли глянуть в сторону России. А сейчас такое впечатление как от пинг понга.