Эрдоган обвинил Израиль в агрессии, приведшей к 74 тыс. жертв

В Бишкеке на саммите ШОС+ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в агрессивной политике на Ближнем Востоке, указывая на жертвы в Газе и Ливане, где вследствие атак погибло 74 тысячи человек.