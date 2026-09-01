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Царьград

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Эрдоган обвинил Израиль в агрессии, приведшей к 74 тыс. жертв

Эрдоган обвинил Израиль в агрессии, приведшей к 74 тыс. жертв

В Бишкеке на саммите ШОС+ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в агрессивной политике на Ближнем Востоке, указывая на жертвы в Газе и Ливане, где вследствие атак погибло 74 тысячи человек.

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