Шойгу показали модернизированное вооружение для борьбы с БПЛА

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков и защищенности личного состава от FPV-дронов противника на линии боевого соприкосновения.
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