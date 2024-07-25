Киев, 25 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. То, что вице-президент США Камала Харрис на групповой фотографии на саммите по Украине в Швейцарии оказалась позади руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака, является проявлением «внешнеполитического гения» последнего.