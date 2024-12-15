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Шамиль Тарпищев: «Ельцин и до меня играл в теннис, зря мне приписывают это»

Шамиль Тарпищев: «Ельцин и до меня играл в теннис, зря мне приписывают это»

– Как вам удалось заразить теннисом первого президента России Бориса Ельцина? – Он и до меня играл, зря мне приписывают это.

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