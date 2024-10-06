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Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана Наджиб Микати выступил с призывом повлиять на Израиль, чтобы он немедленно прекратил огонь и выполнял резолюцию СБ ООН 1701, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года.

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