Премьер Ливана призвал оказать давление на Израиль для прекращения огня

Премьер Ливана Наджиб Микати выступил с призывом повлиять на Израиль, чтобы он немедленно прекратил огонь и выполнял резолюцию СБ ООН 1701, принятую с целью положить конец Второй ливанской войне 2006 года.
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