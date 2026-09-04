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Казанлыларны бердәмлек, мәдәният һәм күршеләр дуслыгы чарасына чакыралар

Казанның Җиңү проспектындагы 56, 58 һәм 60 нчы йортлар ишегалдында бердәмлек, мәдәният һәм күршеләр дуслыгы бәйрәме оештырыла.

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