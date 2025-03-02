В Норвегии заявили о продолжении сотрудничества с ВМС США

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик на фоне сообщений об отказе норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США заявил о том, что королевство продолжит сотрудничество с американской армией.
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