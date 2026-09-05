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Новости Брянска

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Саратов: «Сокол» начинает матч с брянским «Динамо»

Саратов: «Сокол» начинает матч с брянским «Динамо»

В 17:00 на поле выйдут составы саратовского «Сокола» и брянского «Динамо». В стартовом составе гостей вратарь Ермаков, защитники Рапаков, Алехин, Осокин и Терехов.

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