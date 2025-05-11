Перемирие закончилось: "Герани" атаковали военные объекты ВСУ

Первые удары были нанесены после ночного брифинга президента России в Москве.По истечении трех суток перемирия, после двух часов ночи 11 мая, Россия снова начала наносить методичные удары по военным объектам и инфраструктуре Украины, работающей на фронт.
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