На Ямал поступят 3400 умных камер «Жираф» для детей с инвалидностью

Ямал закупает оборудование для диагностики на дому. В округ поступили первые партии умных камер «Жираф» для детей с инвалидностью и тонометры для пациентов с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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